Ob prazniku zahteva, da se šolo vrne skupnosti

Praznik okrog opuščenega šolskega poslopja z zazidanimi okni je bil v soboto in nedeljo dovolj zgovorna podoba situacije, ki jo doživlja nekdanja gropajska šola Kajuh. Ob petdesetletnici njenega poimenovanja po pesniku in partizanu Karlu Destovniku - Kajuhu so se ljudje vseh starosti odzvali povabilu gibanja »Boj do zadnjega za šolo Kajuh«, ki povezuje krajevna društva in organizacije in si prizadeva za ponovno odprtje in spremembo namembnosti te stavbe.

Mirta Čok in Valentina Gojča sta bili duši tega dvodnevnega dogodka, ki je glasno opozarjal na skromno pozornost do iskanja rešitve, saj je šola zaprta dobrih dvajset let.

»Za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti«, pa je napisal Kajuh v pesmi, ki jo je podal Andrej Rismondo in je v besedah in uglasbitvah bila rdeča nit večera kot prispodoba smisla vztrajnega prizadevanja članov gibanja. Veliko je spominov na šolo, kot je prikazala fotografska razstava, ki je udeležence praznika sprejela skupaj s spominskimi albumi in s priložnostno publikacijo Mala Gaja, v kateri so zbrani spomini in misli nekdanjih Kajuhovcev. Publikacija, ki jo je uredila Valentina Gojča, nosi ime nekdanjega šolskega glasila.

Prireditev se je začela s petjem otroškega zbora osnovne šole Trubar-Kajuh iz Bazovice in skupine Anakrousis Young, ki sta pod vodstvom Carmen Cosma in ob spremljavi glasbene skupine Ovce prepričano zapela vrsto angažiranih skladb, ki jih je Aljoša Saksida napisal po verzih Karla Destovnika Kajuha. Besede pesnika so navdihnile tudi popevke, ki jih je skupina Ovce podala samostojno. Kantavtorsko nit je nadaljeval Mef ob sodelovanju Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič in izrazil tudi svoje mnenje o preskromnem prizadevanju slovenskih institucij za tovrstna vprašanja narodne skupnosti v Italiji. Pija Cah je s pevci in recitatorji priljubljenega zbora zaključila prireditev v znamenju ponosa in odnosa do vrednot prednikov. Zboru so se na koncu pridružili še bivši učenci šole, eno od točk pa je ekspresivno dopolnila koreografija Daše Grgič, ki je v otroških letih tudi sama obiskovala šolo Kajuh.