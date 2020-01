»Ob realističnem cilju za rast potrebuješ sanje«

Kanček sreče, veliko dobrih potez, dobra volja in seveda vztrajanje. To so ključne sestavine zgodbe o uspehu, ki jo je začel pred desetimi leti pisati 52-letni Boljunčan Erik Zobec, direktor podjetja Seven Refractories, ki se danes ponaša kar s štirimi proizvodnimi linijami - dvema v Evropi, eno v Kazahstanu in po novem tudi eno v Indiji. Srečanje s prijetnim in prijaznim sogovornikom, ki sicer nerad govori, kot je priznal, je v sejni dvorani gostilne La Lampara v Križu priredilo Slovensko deželno gospodarsko združenje v okviru srečanj Innotalks v sklopu projekta Nuvolak2, katerega namen je spodbujati inovativne pristope med malimi in srednjimi podjetji.

SRCE, GLAVA IN VZTRAJANJE

Pred polno dvorano je Zobec v pogovoru z Matteom Ferugliom obudil prve korake v svetu dela: po zaključenem študiju strojnega inženirstva v Trstu se je zaposlil pri podjetju Zoppas v Coneglianu, vendar ga italijanski sistem ni prevzel, tako da je po enem letu in pol poiskal druge izzive. Ubral je mednarodno pot z nekim avstrijskim podjetjem, kljub temu, da je nemško zelo slabo govoril, angleško pa celo slabše. Pri 27 letih se je torej najprej naučil jezik, kar je po njegovi oceni tudi osnova kakršnegakoli koraka v mednarodnih vodah. »Nadrejeni so k sreči opazili, da si pri svojem delu prizadevam - kar se ne dogaja ravno običajno - in mi ponudili nove priložnosti, kar je zahtevalo, da sem imel vedno pripravljen kovček.«