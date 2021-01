Ob zabavi tudi poučne dejavnosti

Novopečeni starši si večkrat postavljajo vprašanje, kako kakovostno preživljati čas s svojimi otroki. Po opravljenem sprehodu, igranju v parku ali doma, je namreč iskanje vsebin, ki ne bi bile samo zabavne, večkrat zelo zahtevna naloga, predvsem za mamice in očete, ki se prvič soočajo s potrebami in željami radovednega malčka.

Družine z otroki ob 0 do 6 let se v urbanem okolju soočajo s pomanjkljivo vzgojno ponudbo. Z namenom, da bi to vrzel napolnili, so pri vsedržavnem Centru za zdravje otroka leta 2018 razvili projekt Un villaggio per crescere namenjen staršem in predšolskim otrokom, ki je takoj naletel na splošno odobravanje.

Projekt, ki ga podpirata Sklad za boj proti izobraževalni revščini med mladoletniki in svetovna pobuda skupine Generali The Human Safety Net, ponuja brezplačne dejavnosti za starše in otroke, ki niso le golo preživljanje prostega časa ob risanju ali petju. Vsaka aktivnost, ki jo vzgojiteljice in vzgojitelji pripravijo, je izdelana na podlagi pedagoško-znanstvenih raziskav.

Tudi v Trstu je projekt zelo priljubljen, razvijajo pa ga v območni enoti zdravstvenega podjetja Asugi (distretto 3) v Ulici Valmaura in v prostorih zadruge La Quercia v Ulici Ponzianino pri Sv. Jakobu.

Dejavnosti v Ulici Valmaura potekajo na prostem in tako bo, dokler ne bo izredno stanje preklicano. V Ulici Ponzianino pa so prostori primerni za sprejemanje manjše skupine ljudi, t.j. 5 mamic ali očetov z otroki.

Dejavnosti – vse so brezplačne – potekajo od ponedeljka do srede in ob petkih med 9.30 in 11.30, ob ponedeljkih in četrtkih tudi med 16.30 in 18.30. Obvezna je prijava na naslov trieste@villaggiopercrescere.it ali na tel. št. +39 3389328424.