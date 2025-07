Ob zaprtju Obalne ceste na Proseku vnovič nastala dolga kolona vozil

V soboto popoldne se je na Proseku ponovila stara zgodba: malo po 14. uri se je s Kržade, trga sredi vasi, začela širiti proti Kontovelu vse daljša kolona avtomobilov in drugih vozil. Bila je to – vnovič – posledica preusmeritve prometa z Obalne na Furlansko cesto, tokrat zaradi smrtne prometne nesreče, ki se je pripetila kakih sto metrov po križišču za Miramarski grad in zaradi katere je bila Obalna cesta dobrih pet ur zaprta za promet.

Preusmerjena vozila so s Furlanske ceste peljala mimo Kontovela do Proseka, kjer je na križišču pri Kržadi nastal prometni zamašek. Ob prihodu na križišče so bili vozniki prisiljeni dati prednost vozilom, ki so peljala po nekdanji pokrajinski cesti Križ-Opčine. Zato so morali dalj časa čakati, preden so lahko odpeljali iz križišča. Čakanje je bilo dolgotrajno tudi zaradi povečanega prometa iz Križa proti Proseku, ker je bila Obalna cesta zaradi nesreče pri Miramaru zaprta pri Sesljanu in so bila vozila, namenjena v Trst, preusmerjena v Križ.

Tako se je v slabe pol ure na Proseku ustvarila več sto metrov dolga kolona vozil, ki je občasno segala vse do kontovelske Društvene gostilne in še čez. Avtomobili, med katerimi so bili številni s tujo registrsko tablico, so se pomikali polžje, dalj časa so bili prav ustavljeni, da so razdaljo od Kontovela do proseške Kržade prevozili v četrt ure, če ne še več.

Kdo je kriv za tolikšno potrato časa, čakanje, porabo goriva in posledično onesnaženje zraka?