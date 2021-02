Občani bodo izbirali levosredinskega kandidata za župana

Levosredinska koalicija miljske občine je na ponedeljkovi seji določila, da bo za imenovanje kandidatov za župana na občinskih volitvah 2021 sklicala primarne volitve. Te bodo potekale 20. in 21. marca v skladu z veljavno koronavirusno zakonodajo.

Demokratska stranka, Prvi člen (Articolo 1), Občani za Milje (Cittadini per Muggia), Živa Italija (Italia Viva), Stranka komunistične prenove (Rifondazione comunista) in Open Fvg so pri imenovanju županskega kandidata izbirali med dvema predstavnikoma koalicije, in sicer med sedanjo županjo Lauro Marzi in podžupanom Francescom Bussanijem. Debata ni privedla do enotne izbire, zato so se stranke odločile, da notranjo afero rešijo z edinim orodjem, ki jim ga v takem primeru demokracija daje na razpolago. Dvoboj Marzi-Bussani naj bi se tako nadaljeval kar med občani, čeprav je do pred kratkim vse kazalo, da bo naravna kandidatka koalicije Laura Marzi, za katero se še ogrevata Open Fvg in Prvi člen. Slednji formaciji sta že sredi januarja somišljenike iz levosredinske koalicije opozorili, da je iskanje drugega kandidata zgrešeno in kontraproduktivno. Jasno podporo Bussaniju pa izraža Demokratska stranka.