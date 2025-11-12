Občani Doline so predlagali 37 projektov

Postopek sprejemanja participativnega proračuna je v dolinski občini vstopil v fazo ocenjevanja projektnih predlogov. V novembru bo nadzorna in koordinacijska komisija analizirala vse predložene zamisli in ocenila njihovo izvedljivost, tako iz praktičnega kot ekonomskega vidika.

Do roka 31. oktobra letos je Občina Dolina prejela kar 37 projektnih predlogov. Župan Aleksander Coretti se zaradi tega zahvaljuje vsem občanom in tudi vsem zastopnikom vasi ter zaselkov za aktivno in navdušeno sodelovanje pri zamisli, s katero nameravajo konkretno izboljšati življenjsko raven skupnosti.

Kot navaja dolinska občina, se glavni predlogi projektov nanašajo na namestitev defibrilatorjev, postavitev oglasnih desk za promocijo lokalnih dogodkov, informativnih tabel za promocijo prostora, tu pa so še drugi predlogi različnih vrst na socialnem, kulturnem, športnem, rekreacijskem področju in na področju prometa. V tem mesecu bo nadzorna in koordinacijska komisija preverila skladnost in izvedljivost projektov. V decembru pa bo sledila še faza javnega glasovanja.

Na pobudo Občine Dolina so letos poleti ustanovili šest krajevnih skupnosti, ki združujejo več naselij, njihova naloga pa je posredovati med občani in občino, ki je sprejemala predloge za participativni proračun.