»Občani nočejo plačevati posledic žičnice«

Po nekaj dneh premora se je danes v dvorani občinskega sveta v tržaški mestni hiši nadaljevala razprava o osnutku predloga spremembe prostorskega načrta, v katerega želi desnosredinska večina vnesti traso za kabinsko žičnico. Ker se je na račun predloga o spremembi prostorskega načrta nabralo skoraj 400 amandmajev in več kot 3000 pripomb občanov, pa se odločitev o sprejetju predloga oziroma razprava pred glasovanjem vleče kot jara kača. Predlog o spremembi prostorskega načrta se je danes četrtič vrnil v občinski svet.

Potem ko so v prejšnjem tednu vključili v razpravo le manjši del dopolnil k sklepu (večina je sprejela negativno tehnično mnenje in ni šla v razpravo) so danes prišle na vrsto utemeljitve občinskih uradov na pripombe stanovalcev, ki jim zaradi žičniške infrastrukture grozi razlastitev zemljišč. Teh je skupno 37, tekom dneva so obravnavali dve.

»Občani nočejo žičnice, še manj pa želijo plačevati za posledice, ki bi jih povzročila njena izgradnja,« je dejala Laura Famulari (DS) med razpravo o prvi pripombi in utemeljitvi uradov. Občani, ki jim grozi razlastitev, opozarjajo na hidrogeološko tveganje in na nevarnost plazov na območjih, na katerih bi namestili stebre. O projektu žičnice menijo, da je »nepotreben« in »škodljiv«. Poleg skrbi za okolje in ekonomsko nevzdržnost projekta, jih skrbi možnost razlastitve in posledično razvrednotenje njihovega lastništva.

Čeprav je razprava o pripombah stanovalcev napredovala zelo počasi, je bilo v občinskem svetu z vsega začetka jasno, da bo zasedanje živahno iz drugih razlogov. Še pred začetkom razprave je svetnika Uga Rossija (Skupaj svobodni) iz svetniške dvorane pospremila lokalna policija, ker je na sredini dvorane razgrnil rusko zastavo, potem ko je predsednik sveta Francesco di Paola Panteca odvrnil njegovo prošnjo po komemoraciji žrtev terorističnih napadov v Rusiji.

Glasno je bilo tudi, ko je tržaški župan Roberto Dipiazza označil anketo o zadovoljstvu občanov glede projekta žičnice, ki jo je objavil dnevnik Il Piccolo, za »vprašljivo« in »politično opredeljeno«. »Sporno je, da niste vi pripravili ankete, s katero bi omogočili občanom, da se izrazijo,« so županove besede komentirali opozicijski svetniki.

Razprava se bo nadaljevala jutri, medtem ko se bodo ob 17.30 pred mestno hišo zbrali občani, ki nasprotujejo projektu žičnice.