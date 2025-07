Občina pripravlja razpis za nov bazen

»V razpisu bomo zahtevali, da se kandidati prijavijo za izgradnjo in obenem za upravljanje bazena.« Tako je včeraj povedal Everest Bertoli, v mestni vladi pristojen za finance, ki je s pristojno za naložbe in infrastrukturna dela Eliso Lodi in županom Robertom Dipiazzo predstavil zadnje novosti o načrtih, ki jih ima občina za termalni in terapevtski bazen Acquamarina.

Steklena streha terapevtskega bazena, ki je bil med Tržačani in zlasti med starejšimi občani, nosečnicami, otroki in osebami s hendikepom zelo priljubljen, se je udrla leta 2019. Razvaline so na Pomolu Fratelli Bandiera, nedaleč od kopališča Lanterna, stale nekaj let, dokler je postalo jasno, da je ni bilo več mogoče popraviti. Zaradi preiskave in drugih birokratskih zapletov je naposled do popolnega rušenja, ki ga je podprla Dežela Furlanija - Julijska krajina, prišlo leta 2023. Občina je medtem v triletni program javnih del 2025-2027 vključila gradnjo novega bazena in predvidela strošek v višini 16 milijonov evrov: 3,2 milijona evrov je iz proračunskega presežka namenila že pred časom, zdaj pa je k temu dodala še 5,6 milijona evrov. Dva milijona je iz državnih blagajn, 5,2 milijona pa iz deželnih.

»Namenjena bo terapevtskemu kopanju v morski vodi, prav tako, kot nekoč,« je zagotovil Bertoli, »občina bo v čimkrajšem času pripravila razpis, v katerem, bo od kandidatov zahtevala podroben načrt gradnje in ekonomsko-finančni načrt upravljanja za 20 do 30 let. Kdor bo izbran bo torej zgradil bazen in ga upravljal.« Po Bertolijevem mnenju bodo tako zagotovili napredno in kakovostno upravljanje občinskega objekta, obenem pa skrajšali postopek, saj bi po gradnji drugače morali ustvariti nov razpis za iskanje upraviteljev.