Občina Repentabor po 13 letih zaposlila manjkajoče osebje

S tremi občinskimi razpisi - prvimi po trinajstih letih - je Občina Repentabor ta teden zaposlila manjkajoče osebje. Županja Tanja Kosmina je pojasnila, da bodo trije novi višji uradniki okrepili in hkrati pomladili občinski aparat. Zaradi upokojitev je bila občina močno podhranjena, kar ji ni dovolilo normalnega delovanja, je spomnila.

Včeraj je nastopil službo arhitekt v tehničnem uradu, 31. decembra so dobili osebo v demografskem uradu in tajništvu, danes pa bodo dobrodošlico izrekli računovodji. »Danes smo objavili še razpis za geometra za tehnični urad, tako da bo ekipa samostojna in solidna,« je dodala.