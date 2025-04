Občina Repentabor skuša kljubovati »krizi odpadkov«

Repentabrski občinski svet je z zadnjo spremembo proračuna namenil 13.000 evrov za preverjanje, kontrolo in svetovanje v zvezi z izterljivostjo dajatev. Občina Repentabor se namreč sooča s pravcato krizo, saj je mogočna gospodarska sredina, terminal Interporto pri Fernetičih, izstopila iz občinskega sistema zbiranja odpadkov, stroški pa so se razporedili po drugih davkoplačevalcih občine.

Ta 13.000 evrov vredna pogodba - občina se pogaja s tremi podjetji, ki so se prijavila na razpis - bo namenjena med drugim preverjanju pravilnega poslovanja na območju Interporta in dejanskemu spoštovanju vseh dosedanjih obvez. Vsekakor pa, je pristavila županja Tanja Kosmina, čaka v teh dneh na odgovor s tržaške prefekture, če bo lahko italijanska državna vlada finančno priskočila na pomoč Repnu in okolici pri eksponentno naraščajočih cenah storitve odvoza odpadkov.

Večje izdatke, je pojasnil podžupan in odbornik za finance Marjan Verša, bo občina krila s prihranki in višjimi prispevki.