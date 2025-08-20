Občina Sežana zaradi prometnega kolapsa poziva k ukrepanju

Zaradi zapore vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo je tranzitni tovorni promet preusmerjen proti mejnemu prehodu Fernetiči in zaradi tega nastajajo dolge kolone tovornih vozil, poroča spletni portal MMC RTV SLO. Občina Sežana je navedla, da so zastoji sicer občasno nastajali tudi pred zaporo hitre ceste zaradi mejnih nadzorov, ki jih izvajajo italijanski varnostni organi. Toda trenutne razmere so po njihovih navedbah privedle do prometnega kolapsa.

»Pretočnost in varnost tega koridorja sta za življenje in delo na Krasu ključnega pomena. Kljub prepovedi vstopa tranzitnega tovornega prometa se številni vozniki, da bi se izognili čakanju, zatekajo na državne in lokalne ceste skozi Sežano in okoliška naselja. To močno obremenjuje že tako napete prometne razmere in resno ogroža prometno varnost,« med drugim navajajo na sežanski občini.

Sežanski župan Andrej Sila je za Radio Slovenija povedal, da bi bila edina mogoča trenutna rešitev, »da bi se nekako poskušali dogovoriti z Republiko Italijo, da se omogoči tudi druga vstopna točka v Italijo in se s tem nekako pojača frekvenca vstopanja in pretočnost samega prometa z naše avtoceste,« povzema MMC RTV SLO.

Občina Sežana je zato v torek na predsednico republike, predsednika vlade, več pristojnih ministrstev, policijo in upravljavce cest naslovila poziv k takojšnjemu sistemskemu in diplomatskemu ukrepanju.