Občina Trst namenila denar rušenju dvorane Tripcovich

Tržaški občinski odbor je v četrtek sprejel rebalans proračuna v vrednosti 3,3 milijone evrov, ki jih bodo namenili trem nujnim projektom. Denar bodo vnaprej vzeli iz naslova proračunskega presežka. 2,2 milijona evra, ki so se v preteklih dveh letih v občinsko blagajno stekli s turistično takso, bodo namenili kulturnim dogodkom, ki jih nameravajo izpeljati letos poleti v sklopu tradicionalne prireditve Trieste Estate. 160 tisoč evrov bo šlo za posodobitev klimatske naprave v gledališču Rossetti, 900 tisoč evrov pa bo šlo za rušenje dvorane Tripcovich.

To je na današnjem srečanju z novinarji napovedal pristojni za finance v tržaški občinski upravi Everest Bertoli. »Zdaj, ko počasi zapuščamo pandemijo, želimo občanom in občankam poslati sporočila, da občinska uprava cilja na kulturo, turizem in gospodarstvo in da si prizadeva, da bi v mesto prišlo čim več turistov,« je dejal občinski odbornik, ki je tudi dejal, da bodo letošnjim poletnim prireditvam namenili več denarja kot v preteklih letih, pestro in zabavno pa bo tudi v različnih mestnih okoliših.

Še pred odobritvijo proračuna za letošnje leto, pa želijo mestne oblasti pohiteti s financiranjem rušenja dvorane Tripcovich. Kot je dejal Bertoli, bo do konca marca odobren definitivni načrt za rušenje, zaradi česar se je odboru zdelo smiselno, da čim prej dobijo tudi denar in tako dajo zeleno luč projektu. Bagri in gradbeni stroji naj bi na Trg Città di Santos prišli julija letos, z rušenjem pa naj bi končali konec septembra.