Občina Trst namenja denar za streho bazovske šole

Na četrtkovi večerni seji tržaškega občinskega sveta je občinski odbor osvojil popravek k rebalansu proračuna za program javnih del, ki osnovni šoli Primoža Trubarja v Bazovici namenja sredstva za popravila na strehi, skozi katero v notranje prostore že dalj časa pronica deževnica. Gre za skoraj 240 tisoč evrov, ki jih bodo uporabili med junijem in septembrom 2020, ko ne bo pouka.

»Županu in občinski upravi se zahvaljujemo, ker so se zavzeli za rešitev tega problema. Medtem smo za del otrok, in sicer en razred, našli začasno rešitev v sami vasi, tako da bodo vsaj ostali v bližini in kosili skupaj z ostalimi ter uporabljali telovadnico,« je povedala ravnateljica Večstopenjske šole Opčine Annamaria Zeriali. Omenjene otroke bodo do junija gostili v Bazovskem domu. Zadovoljstvo nad sprejetim popravkom sta izrazila slovenska občinska svetnika Valentina Repini in Igor Svab, ki pojasnjujeta, da je to »rezultat prizadevanj ravnateljice Zeriali, predstojnika urada za slovenske šole na deželnem šolskem uradu Igorja Giacominija, šolskega osebja, staršev in občinskih svetnikov, da se končno reši pereči problem pronicanja deževnice v šolske prostore«.

Glede predloga župana Dipiazze o obnovi šole v Gropadi, bosta projektu pozorno sledila v sozvočju in sodelovanju z manjšinsko skupnostjo, pišeta v sporočilu Repini in Svab. Tudi ravnateljica poudarja, da je v kratkem roku na dnevnem redu popravilo strehe v Bazovici; o morebitnem šolskem središču v Gropadi se lahko govori, a se mora o tem izreči več sogovornikov oz. širša skupnost.