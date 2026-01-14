Občina Trst ne odstopa od projekta kabinske žičnice

Mestna vlada glede projekta kabinske žičnice ne odstopa niti na pravnem področju. Občinski odbor je na današnji seji na daljavo soglasno sprejel sklepe o pritožbi zoper razsodbo deželnega upravnega sodišča, ki je septembra lani zavrnilo dva okoljska postopa (občinski, ki je bil odobren novembra 2024, deželni, izdan junija 2024), ki sta sicer nujna za nadaljevanje projekta in za spremembo prostorskega akta. Sprejetje sklepov o vložitvi pritožbe sledi štirimesečnemu premisleku občinske pravne službe, ki je v tem času morala preučiti 200 strani obsežno dokumentacijo. Na koncu so mestni pravniki prišli do zaključka, da je odločitev upravnega sodišča mogoče izpodbijati.

Z občine so zgodaj popoldne sporočili, da se bodo na državni svet v Rimu (vrhovno sodišče) pritožili zoper razsodbe na pet pritožb (številke 374, 375, 376, 377 in 378). Župan Roberto Dipiazza je v telefonski izjavi pojasnil, da so se za pritožbo odločili na podlagi pravnega mnenja mestne pravne službe, ki verjame v možnost uspeha.