Občina Trst prispeva za varnost domov in lokalov

Tržaška občina bo tudi letos priskočila na pomoč občankam in občanom, ki želijo zavarovati svoj dom z različnimi varnostnimi sistemi. Z razpisom, ki je od danes dalje objavljen na spletni strani www.bandieconcorsi.comune.trieste.it, ponuja kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje, sofinanciranje stroškov nakupa in namestitve varnostnih sistemov.

Lani prejeli 390 prošenj

»Razpis smo prvič objavili leta 2020,« je včeraj na predstavitvi povedala Caterina de Gavardo, v občinski vladi pristojna za varnost in lokalno policijo, »zanj nam je Dežela Furlanija - Julijske krajina že drugo leto zapored namenila 260 tisoč evrov.«

Lani je občina prejela 390 zahtev, sprejela pa jih je 121. Na razpis se lahko prijavijo namreč lastniki hiš, stanovanj in druge nepremičnine, a tudi najemniki. Prosilci morajo imeti stalno prebivališče v prostoru, ki ga želijo zavarovati, na ozemlju FJK pa najmanj pet let. Z varnostnimi sistemi se lahko s sredstvi iz razpisa zavaruje skupne prostore v stanovanjskih hišah, zasebne domove, verske objekte, kot rečeno gostinske lokale, prodajalne in druge poslovne prostore, šole in športne centre, ki niso v lasti občine ali drugih institucij.