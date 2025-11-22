Občina Trst uresničuje preporod predmestja

Nadaljuje se načrtovanje urbane regeneracije v okviru projekta Scintille (Iskre). Tržaška občina z uradom za urbanistiko in pristojnim odbornikom Michelejem BaBudrom vodi postopek, ki so ga kot primer dobre prakse pred kratkim predstavili tudi v Firencah, na kongresu državnega instituta za urbanistiko INU Urbanpromo - Progetti per il Paese. Tržaški javnosti so dosedanje dosežke predstavili včeraj v dvorani Bobija Bazlena.

Od Sv. Jakoba do Valmaure

Tržaška občina je od Dežele Furlanije - Julijske krajine pred časom prejela skoraj dva milijona in pol evrov za načrtovanje urbane regeneracije predmestja. Po skoraj enem letu od začetka načrtovanja je občina potegnila črto in predstavila prve rezultate. »V ospredje smo postavili dva predela, Sv. Jakob in Magdaleno ter Valmauro in Jeričle,« je povedal Babuder. Projekt je sicer dežela vključila v večji sklop Quartieri in centro (Mestne četrti v središču), s katerim je želela v Trstu, Vidmu, Gorici in Pordenonu spodbuditi urbano in socialno spremembo v predmestjih. V načrtovanje so vključili krajane.

Za kaj bodo poskrbeli

V šentjakobski projekt so vključene regeneracije nekdanjih občinskih prostorov v Ulici Caprin, območja, kjer je nekoč delovala dezinfekcija v Ulici Marenzi, zunanjih delov dnevnega centra Marenzi ter mestnih vrtov Basevi v Ulici San Giacomo in Monte ter Pincherle na Reški cesti. Omenjeni kraji potrebujejo temeljito preureditev. Pri Valmauri pa so prebivalci izrazili potrebo po urejenih parkiriščih in izboljšanju javnih prostorov v bližini stanovanjskih blokov družbe Ater.

Podobno so se izrazili tudi na Jeričlah, kjer bi po načrtih umaknili parkirišče z glavnih trgov in uredili vrtove med stanovanjskimi bloki.