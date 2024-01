Občina Trst sporoča, da bodo od danes, 8. januarja, do preklica, zaradi neugodnih vremenskih razmer mestni vrtovi in parki zaprti. Zapirajo med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi Basevi, Engelman in drugi. Izjema bo vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki bo ostal odprt.