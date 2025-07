Občino Trst spet opozorili, naj obnovi nekdanjo slovensko šolo pri Sv. Ani

Marmornate plošče na njenem pročelju najbolj pozorne mimoidoče opozarjajo, da sta tu domovala slovenski otroški vrtec in osnovna šola. To pa je tudi edini »znak življenja« na stavbi v Ulici Fianona 1, tik osrednjega tržaškega pokopališča pri Sveti Ani. Otroci, vzgojitelji in učitelji njenega praga ne prestopijo skoraj 25 let. Osnovno šolo Marica Gregorič-Stepančič in Otroški vrtec Jakob Ukmar je namreč 27. februarja leta 2001 uničil podtaknjen požar.

Dvajset let neuslišan predlog

Od takrat stavba sameva in ciklično se ponavljajo pozivi Občini Trst, naj poskrbi za njeno obnovo, pa tudi predlogi o njeni bodoči namembnosti. Vse od leta 2003 (!) se v javnosti ponavlja zlasti en predlog: v stavbi naj občina uredi otroške jasli. Predlog je vsa ta leta ostal neuslišan.

Iz predala sta ga nazadnje ponovno vzela slovenska rajonska svetnika v sedmem rajonskem svetu, pod okrilje katerega sodi tudi območje Svete Ane. Majda Kodrič (Demokratska stranka) in Igor Švab (Lista Russo Punto Franco-SSk) sta z občinsko svetnico Valentino Repini (DS) v teh dneh Občino Trst ponovno opozorila na nerešeno vprašanje šole v Ulici Fianona.

Zaščita mednarodnega memoranduma

Kodrič, Repini in Švab so se sestali s tržaškim županom Robertom Dipiazzo ter z občinskima odbornikoma za javna dela Eliso Lodi in za šolstvo Mauriziem De Blasiem. Opomnili so jih, da je zgradba po Londonskem memorandumu iz leta 1954 zaščitena kot sedež slovenske šole, kar mora biti upoštevano pri vseh prihodnjih načrtih.