Občinsko priznanje za vaški lokal

V Nabrežini so minuli teden obeležili 40 let delovanja Bara Igor na glavnem vaškem trgu. Devinsko-nabrežinska občina je družini Zaccaria, ki upravlja bar, kateremu domačini pravijo Pri Plku, podelila spominsko plaketo »ob 40. obletnici uglednega delovanja«.

Starša sedanje upraviteljice Liviane, gostilničarja Mario in Mili, sta bar, ki nosi ime po njunem prezgodaj preminulem sinu Igorju, prevzela leta 1981. V kolikor nadaljuje družinsko ribiško tradicijo upraviteljičin mož Fabio, so v baru, dokler niso zaradi koronakrize stopile v veljavo omejitve, enkrat tedensko ponujali tudi ribje jedi. Bar je pred nekaj leti zgorel, a so ga nato temeljito in lično prenovili. V njem že vrsto let sprejema goste predstavnica najmlajše generacije, prizadevna Mara.

Tako upravitelji kot gostje si želijo, da bi v baru in nasploh prišlo do čimprejšnje ponovne vzpostavitve normalnih delovnih razmer. Ob občinski plaketi je Bar Igor ob tej priložnosti »za 40 let trajajočo zvestobo« prejel spominsko plaketo tudi s strani znanega tržaškega dobavitelja kave.