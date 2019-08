Obiskali smo Pedočin: tako ženske kot moške

Novembra letos bo trideset let, odkar so v Berlinu začeli preskakovati in rušiti najbolj znan zid na svetu. V Trstu pa še vedno vztraja mnogo manjši in starejši zid, ki ljudi ločuje še od avstro-ogrskih časov, vendar ne po ideološkem ključu. Občinsko kopališče Lanterna, za Tržačane Pedočin, je na mednarodni ravni zaslovel kot zadnja plaža v Evropi, ki ločuje moške in ženske. V sklopu svojih ogledov krajevnih kopališč se Primorski dnevnik taki znamenitosti seveda ni mogel izogniti, svoj pristop pa je prilagodil pravilom. Moški del plaže sta obiskala fotograf in novinar, ženskega pa fotografinja in novinarka.

