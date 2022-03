Obiskovalce bodo vodili od Verdija do Schmidla

Eleganca in urejenost neoklasicizma na nabrežju in odnos, ki ga ima mesto s svojim opernim gledališčem ter s skladateljem Giuseppejem Verdijem bosta glavni vsebini tridesetih spomladanskih dnevov italijanskega sklada za okolje FAI v Trstu. Več kot osemdeset dijakov, mladih »ciceronov«, bo v soboto in nedeljo pospremilo obiskovalce na ogled pročelij neoklasicističnih stavb med Velikim trgom in kanalom, opernega gledališča Giuseppeja Verdija in gledališkega mestnega muzeja Carla Schmidla v palači Gopčević.

Program sta oblikovali in koordinirali vodja tržaške delegacije sklada FAI Marina Mai in prostovoljka Tereza Stavar. Slednja je sklad spoznala pred leti, ko je kot dijakinja nastopila v vlogi »ciceronke«. Po maturi se je vpisala v mladinsko skupino FAI giovani, lani novembra pa je nastopila kot organizatorka tržaške delegacije in organizacijskega odbora spomladanskih dnevov.