Objavili javni razpis za žičnico

Občina Trst je objavila javni razpis za izvajalca del, ki bo zadolžen za zgraditev žičniške infrastrukture. Zainteresirani morajo ponudbe oddati najkasneje do 6. februarja. Vrednost razpisa je malo več kot 52 milijonov, skupna vrednost projekta pa sicer znaša 62 milijonov. Člani komisije bodo izbirali na podlagi razmerja med najboljšo ceno in kakovostjo. Iz javnega razpisa je razvidno, da morajo biti dela, ki zadevajo postavitev postaj in stebrov z žicami, po katerih se bodo peljale kabine, končana do konca septembra leta 2024. Če dela ne bodo končana do takrat, bi lahko Občina Trst izgubila evropski denar.