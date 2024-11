Obletnico tržaške univerze počastili z znamko

Ministrstvo za podjetništvo je izdalo znamko, posvečeno stoletnici Univerze v Trstu, in jo uvrstilo v niz o »odličnostih znanja«. Znamka velja 1,25 evra, prikazuje pa sedež univerze s številom 100 v ozadju. Znamki so posvetili tudi neapeljski univerzi Federico II in Univerzi v Firencah, ki praznujeta 800 oziroma 100 let. Predstavitve so se udeležili trije rektorji ter ministra Adolfo Urso in Anna Maria Bernini. »Simbol v našem logotipu oznanja novo zoro znanja in se klanja delu ter kulturni sintezi, opravljenima na zapletenem območju,« je izjavil rektor Roberto Di Lenarda ter omenil podelitev častne diplome predsedniku Sergiu Mattarelli in bivšemu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju.