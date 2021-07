»Obnova ceste skozi Ricmanje je v zaključni fazi«

»Ali so kake novosti v zvezi ovrednotenjem ricmanjskega vaškega jedra s posebnim ozirom na obnovo glavne ceste?« Tako se je pred dnevi v pismu uredništvu na straneh Primorskega dnevnika spraševal prebivalec Ricmanj, ki pogreša od nekdaj obljubljene naložbe v vas.

Odgovor nam je ponudil dolinski podžupan in odbornik za infrastrukturna dela Goran Čuk, ki je pojasnil, da je postopek za obnovo ricmanjskega vaškega jedra, zlasti glavne prometnice, ki vodi skozi vas, v polnem teku oziroma pravzaprav v zaključni fazi. »Razloge za zadnje zamude gre pripisati zlasti težavam pri pridobitvi potrebnih dovoljenj nekaterih zasebnikov pri vkopu električnih kablov in kablov javne razsvetljave. Tudi covid-19 je do maja naredil svoje, saj bi drugače že prej speljali postopek obveščanja in pridobivanja potrebnih dovoljenj od zainteresiranih strank. Ker smatramo, da strošek ne bo zanemarljiv, še vedno pričakujemo, da nam avtobusno prevozno podjetje in dežela izračunata znesek za preusmeritev avtobusa, ko bo glavna cesta zaprta. V fazi definicije pa je tudi dogovor z upraviteljem vodovoda in kanalizacije za financiranje obnove infrastrukture na odseku od trga v Ricmanjih do vaškega pokopališča.«