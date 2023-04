Obnovili bodo domačo šolo, opustili so projekt šolskega središča

Devinsko-nabrežinski občinski svet je včeraj nekaj ur posvetil analizi in odobritvi Enotnega programskega dokumenta (DUP) in proračuna za triletje 2023-2025.

Proračun je uravnotežen med prejemki in izdatki in je vreden nekaj več kot 25 milijonov evrov, je pojasnila odbornica za bilanco Irene Blasig, ki je potrdila prizadevanja za računovodsko in upravno pravilnost v zakonsko določnih rokih. Zaustavila se je pri davčnih prihodkih, pri čemer je občina predvidela od lokalnega davka na nepremičnine Ilia 4,8 milijona evrov (od tega 600 tisoč od izterjave neporavnanih davkov), od davka na odvoz odpadkov Tari pa 2 milijona evrov (300 tisoč od neplačanih davkov). »Če se bo povečalo število teh, ki bodo plačevali, bomo vsi davčni zavezanci plačevali manj,« je poudarila željo po širjenju kulture zakonitosti.

»Priznati velja, da v občini ne primanjkuje sredstev, težava pa je v njihovi porabi. Leto 2022 smo zaključili z bogatim plenom v občinski blagajni, cilj pa je ta, da bi ga lahko sproti in hitro uporabili,« je potožil župan Igor Gabrovec.

Massimo Veronese je med drugim opozoril na javne gradnje, ki jih tačas vodi občina. Glavna je seveda nabrežinski plac, ob tem so tudi pločniki v Nabrežini kamnolomi, zaključena kanalizacija v Devinu. »Vse načrtovane javne gradnje smo potrdili, z izjemo šolskega središča v Nabrežini, kakor je bila naša volilna zaveza,« je poudaril. Dežela bo z 200 tisoč evri krila stroške nove strehe šole v Devinu, poskrbeti bo treba za protipotresno prilagoditev nabrežinske šole Šček, pri čemer morajo pridobiti tudi tehnično-ekonomsko izvedljivost.

Veronese je napovedal asfaltiranje cest po vaseh nad železnico, kar bodo krili s sredstvi iz presežka (naložba v višini 500 tisoč evrov), ureditev nove avtobusne postaje v Nabrežini kamnolomi in nujno obnovo protipožarnega sistema doma za starejše Stuparich (200 tisoč evrov), če se zaustavimo samo pri večjih.

Dotaknil se je nekaj variant k podrobnemu načrtu za papirnico in središče Pineta del Carso ter projekta Zeleno srce Krasa za kolesarske poti.

