Obrestne mere dol, število kreditov gor – tudi pri nas

Iz bančnega sveta nam prihaja vest, da se je kreditna sposobnost družin, posameznikov in podjetij v Italiji v zadnjem letu povečala. V Furlaniji - Julijski krajini in v Trstu, podobno kot drugje, narašča povpraševanje po kreditih. Razloge smo poiskali pri Zadružni kraški banki Trst Gorica, pri direktorici Emanueli Bratos, ki je pojasnila, da se za živahnejšim posojilnim trgom skriva roka Evropske centralne banke (ECB) in strategij, ki so v zadnjih letih prinesle kanček upanja v prihodnost in izboljšale kreditne pogoje.

»Od lani je povpraševanje po kreditu naraslo,« je povedala Emanuela Bratos, »razlog za porast so nižje obrestne mere. Podjetja in posamezniki se zato tudi v Trstu lažje odločijo za kredit. Obratno se namreč dogaja, ko so obrestne mere visoke, kot je bilo razvidno med letoma 2021 in 2023, ko so stalno naraščale.«

Letos, podobno kot v preteklih letih, je bilo 43 odstotkov kreditov namenjenih nakupu t. i. prve hiše, drugih 22 odstotkov izdanih posojil pa namenjenih nakupu nepremičnin v poslovne ali druge namene, ki ne predvidevajo bivanja, popravilom in podobno. »To pomeni, da je približno 65 odstotkov izdanih kreditov povezanih z nepremičninami,« je pojasnila Bratos, »ostala posojila pa s potrebo po likvidnosti za podjetja, nakup vozil in drugo.«