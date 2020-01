Obsojeni duhovnik v oddaji Chi l’ha visto?

Duhovnik Paolo Piccoli, ki ga je tržaško sodišče 13. decembra lani obsodilo na 21 let in 6 mesecev zapora zaradi uboja sobrata Giuseppeja Rocca, se je v sredo, 22. januarja, zvečer pojavil v znani televizijski oddaji Chi l’ha visto? na tretji mreži RAI 3, v kateri je poudaril, da ni ubil sobrata in izrazil prepričanje, da je vse skupaj sad obnašanja nekdanje Roccove sodelavke in kronske priče Eleonore Laure Dibitonto. Oddaja je zgodbi o smrti msgr. Rocca, ki so ga mrtvega našli 25. aprila 2014 v njegovi sobi v duhovniškem domu v Ul. Besenghi, ter o sojenju in obsodbi Piccolija posvetila daljši prispevek novinarjev Ercoleja Rocchettija in Valentine Pellegrino, v katerem nastopata tako Paolo Piccoli kot njegova odvetnika Vincenzo Calderoni iz L’Aquile in Stefano Cesco iz Pordenona.

