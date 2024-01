Obstaja tudi »drugi« Trst

Medtem ko se mesto »oblači« v ksenofobijo in v rasizem, ki postaja vse bolj institucionalen, se kaže tudi »drugi Trst«, ki je solidaren ter odprt do prišlekov. Ta Trst se vsak dan zbira na trgu pred železniško postajo, tam sprejema in oskrbuje številne migrante, ki tudi pozimi, s Krasa prihajajo v mesto, piše novinar Repubblice Paolo Berizzi v svoji dnevni rubriki Pietre (kamni). V njej predstavlja in opisuje dogajanja širom po Italiji, vezana na rasizem, nestrpnost, homofobijo in oživljanje fašizma.