Prebivalce Prebenega in Križpota bodo iz preventivnih razlogov danes med 20. in 21. uro evakuirali. Župan Sandy Klun je podpisal odredbo. Gostili jih bodo v občinski telovadnici Silvana Klabjana, kjer bodo uredili 200 začasnih ležišč. Odredba bo v veljavi do 9. ure jutri zjutraj (sreda).

Ležalnike in začasno kuhinjo bodo iz Palmanove pripeljali pripadniki civilne zaščite.