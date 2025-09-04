Od Benetk do Trsta s kanujem v znamenju vključevanja

Sedem dni plovbe in veslanja s polinezijskim kanujem. Sedem dni avanture v znamenju premagovanja arhitektonskih in mentalnih pregrad, v znamenju vključevanja oseb s hendikepom v družbo in športne aktivnosti. To in še več je projekt ZKB 2025 La rotta del cuore preview, ki si ga je zamislil barkovljanski pomorščak Berti Bruss, duša društva Disequality, ki skrbi za vključevanje hendikepiranih oseb v morsko okolje.

Odprava bo v torek, 9. septembra, krenila iz Benetk, tri jadrnice, bodo nato v tednu dni po etapah priplule vse do Trsta. Udeleženci plovbe, ki se bodo med potjo menjevali, pa bodo razdaljo tudi preveslali na posebnem kanuju, kakršnega poznajo na Polineziji.