Od četrtka do ponedeljka mogoči ogledi ladje Trieste

Večnamenska amfibijska ladja Nave Trieste, najnovejša velikanka italijanske vojne mornarice, je v torek zvečer med svojo prvo plovbo okoli Italije prispela v Trst, mesto, po katerem so jo imenovali. Privezana je ob Pomorski postaji, že od četrtka si jo bo mogoče brezplačno ogledati, v soboto pa bo skupaj s šolsko ladjo mornarice Amerigo Vespucci soudeležena v popoldanski morski paradi, ki jo pripravljajo skupaj z Barcolano.

Trieste je največja ladja italijanske vojne mornarice, kar so jih po drugi svetovni vojni zgradili v italijanskih ladjedelnicah, in sicer v režiji tržaške družbe Fincantieri v ladjedelnici v kraju Castellammare di Stabia pri Neaplju. V dolžino meri 245 metrov in tudi z maso 33.000 ton po velikosti prekaša edino klasično letalonosilko Cavour. Tehnično gledano je Trieste nosilka helikopterjev (LHD), čeprav ima pristajalno stezo in lahko gosti lovska letala, spada pa v razred amfibijskih ladij, s katerimi mornarica podpira dejavnosti na kopnem.

Kdor si želi na njen krov, lahko mesto rezervira na spletni strani www.tourvespucci.it, ogledi potekajo od četrtka do ponedeljka (z izjemo sobote), in sicer: v četrtek od 13. do 20. ure, v petek od 9. do 12. ure, v nedeljo od 9. do 12. in od 13. do 20. ure, v ponedeljek pa od 9. do 12. ure. Ladja Vespucci bo obiskovalce vabila v nedeljo in ponedeljek, mesta pa so zapolnili že pred časom.