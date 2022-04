Od lokov do posmrtne maske

Leta 2020 je minilo 250 let od smrti velikega piranskega skladatelja Giuseppeja Tartinija. Za takrat načrtovano odprtje Tartinijeve sobe na tržaškem konservatoriju, ki nosi po njem ime, so zaradi pandemije koronavirusa in posledične ustavitve javnega življenja odpovedali. Tudi leto kasneje razmere niso bile še ugodne za javne dogodke, zato so v tržaški glasbeni šoli poskrbeli za virtualne oglede Tartinijevih eksponatov na spletni strani discovertartini.eu. Letos, ko mineva 330 let od njegovega rojstva, pa Tartinijev razstavni prostor, kot so ga poimenovali v slovenščini (spominska soba je del Interreg projekta Italija - Slovenija, zato je vse gradivo tudi v slovenskem jeziku), končno odpira vrata obiskovalcem. Uradno odprtje bo jutri ob 18. uri, ogled pa bo možen vsak četrtek med 10. in 13. uro (obvezna je predhodna najava na prenotazioni@conts.it). Ob 20.30 bodo skladateljev rojstni dan počastili s koncertom hišnega Ensemble Barocco, 4. junija pa še z nastopom znanega srbskega violinista Stefana Milenkovića.