Od nasilja okupatorja do osvoboditve

Na grozodejstva, ki so se aprila leta 1944 vrstila na Tržaškem in širše na Primorskem, bo Občina Trst 80 let po tragičnih dogodkih opozorila s kulturnim programom, ki se bo med 23. aprilom in 17. majem odvijal na več lokacijah v sklopu niza 1944-2024 Prepletene zgodbe spomina (1944-2024 Trame intrecciate di memoria).

Dogajanje se bo začelo 23. aprila v prostorih tržaškega konservatorija. Niz se bo nadaljeval v palači Gopčević, zaključil pa v spominski dvorani v Rižarni. Tu bo 25. aprila tudi potekala letna slovesnost ob prazniku osvoboditve. Udeležbo na proslavi pa bodo pogojevala varnostna pravila, ki so stopila v veljavo ob letošnji slovesnosti na dan spomina, je v prostorih orientalskega muzeja na včerajšnji predstavitvi poudaril občinski odbornik Giorgio Rossi. Aprilski kulturni program so opisali direktor zgodovinskih mestnih muzejev Stefano Bianchi, kustosinja Rižarne Anna Krekic in direktor konservatorija Giuseppe Tartini Sandro Torlontano.

Vstop v Rižarno bo omejen

Ker bi se na občini radi izognili lanskim spodrsljajem, ko je veliko ljudi ostalo zunaj Rižarne in je prevladala nejevolja, bodo letos prvič praznovali 25. april ob spoštovanju novih varnostnih pravil, ki postavljajo mejo pri 2200 udeležencih slovesnosti, je dejal Rossi. Spodrsnilo pa se je pri navajanju zgodovinskih dogodkov: nasilje iz leta 1944 so na včerajšnji predstavitvi pripisali le nemškemu okupatorju, zdelo se je, kot da fašistov takrat ni bilo na kraju zločina.