Od petka do nedelje bo zaživel literarni festival Bloomsday

Leto je naokrog in spet je čas, da se mesto pokloni uglednemu gostu iz 19. stoletja, Jamesu Joyceu, ki je nekaj časa živel in delal v Trstu in bil sestavni del tukajšnjega kulturnega življenja. Od petka do nedelje bo zaživel 16. Bloomsday, literarni festival, posvečen Joyceovemu romanu Ulikses, ki ga prireja mestni muzej Jamesa Joycea s tržaško občino in z oddelkom za humanistiko tržaške univerze ter s podporo Dežele FJK.

Bloomsday bo letos posvečen 16. poglavju, Eumaios, ko se ob koncu dneva, znanega kot Bloomov dan, glavni junak romana, dublinski Jud Leopold Bloom, s pijanim prijateljem Stephenom Dedalusom odpravi iz javne hiše in prispe v zaklonišče, kjer se družijo sami nepridipravi. Joyceova pripoved se navezuje na Homerjevega Odiseja, ko pred bitko za Itako pride do svinjarja Evmaja.

To je okvir štiridnevnega cikla dogodkov, ki bo letos prvič domoval v Muzeju LETS na Trgu Hortis in obenem obdržal svojo potujočo dušo ter zasedel več lokacij. »Joyce je naš someščan, nikakor ga nimamo za tujca,« je na predstavitvi festivala dejal tržaški občinski odbornik Maurizio De Blasio. Pozdravil je gostjo festivala, generalno konzulko Irske v Milanu Mario Sheehy. »Na tržaškem Bloomsdayu – Bloomov dan se namreč praznuje v številnih mestih po celem svetu – smo letos prvič prisotni,« je dejala, »a samo zato, ker generalnega konzulata Irske v Italiji prej ni bilo.« Da je Joyce v Trstu razvil svoj slog pisanja, je povedala znanstvena direktorica festivala Laura Pelaschiar: »S festivalom razčlenjujemo besedilo, ki je še danes prava zagonetka in obenem jasen primer irskega humorja.«

Program v celoti je na voljo na spletni strani www.lets.trieste.it.