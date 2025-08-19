Od petka do nedelje praznik farnega zavetnika

Praznik župnijskega zavetnika Sv. Jerneja je na Opčinah vsako leto bogatejši z dogodki. Vas na robu tržaškega Krasa bo do nedelje gostila razstave, delavnice, turnirje, glasbo, sejem in še marsikaj. Tradicionalni avgustovski praznik je sad neutrudnega dela konzorcija Skupaj na Opčinah, ki že veliko let v sodelovanju s tržaško občino združuje trgovce, gostince in društva, ki želijo v svojo sredo privabiti domačine ter druge obiskovalce.

Predsednica konzorcija Nadia Bellina je dejala, da so s praznovanjem začeli že v nedeljo, ko je po Opčinah krenil orientacijski tek v režiji društva Punto K Orienteering. Dogajanje pa bo svoj višek doseglo ta konec tedna. V petek bo od 17. ure dalje pri cerkvi sv. Jerneja na ogled razstava ročnih del Z nitjo v roki. Članice domačega društva Tabor bodo prisotnim prikazale umetnost klekljanja. Ob 18. uri se bo začelo vpisovanje na šahovski turnir, ki ga bo pol ure kasneje priredila tržaška Šahovska akademija. »Za otroke bo na voljo orjaška šahovnica s figurami, ki jih bodo lahko sami premikali in se s pomočjo naših mentorjev naučili osnovnih šahovskih pravil,« je včeraj pojasnil predsednik društva Massimo Varini. Ob 19. uri pa bodo vsi otroci prišli na svoj račun v sladoledarni Arnoldo, kjer bodo ponujali kepice v pokušnjo.

V soboto bodo od 8. ure po openskih ulicah postavljene stojnice bolšjega sejma društva Cose di vecchie case. Ob 19. uri pa bo v cerkvi zaživela dvojezična maša ob petju Mešanega pevskega zbora Sv. Jernej. Oba večera bodo med 18. uro in 21.30 na voljo napihljiva igrala, za animacijo pa bo poskrbel čarodej Ernesto.

V nedeljo se bo praznični dan začel ob 9. uri s procesijo okrog cerkve sv. Jerneja in slovesno mašo v slovenskem jeziku z zgoraj omenjenim zborom. Sledila bo maša v italijanskem jeziku ob spremljavi zbora Chi canta prega due volte.