Oddajnika v središču Vižovelj ne bo!

Družba Rete Ferroviaria Italiana (RFI) je županu Občine Devin - Nabrežina Igorju Gabrovcu ter tržaški prefekturi sporočila, da spreminja načrt, ki je predvideval namestitev 24-metrskega oddajnika GSM-R, ki ga je za potrebe železnice oz. komunikacijskega sistema načrtovala v Vižovljah, na tamkajšnji železniški postaji. Družba naj bi po novem repetitorsko postajo zgradila na novi lokaciji, in sicer dobrih 900 metrov daleč od prvotno predvidenega mesta, kakor so zahtevali krajani. Antenski stolp bi bil tako zgrajen izven naselja, in sicer v gozdu, nekaj sto metrov pred zavojem proti hišam na robu Vižovelj.

Čeprav je bil prvotni načrt v skladu z veljavno zakonodajo, so pri RFI proučili nadomestno in tehnično vzdržno alternativno rešitev, ki bi bila čim bolj združljiva s potrebami kraja. Na ta način so bili sprejeti pomisleki, ki jih je na sestanku na sedežu tržaške prefekture, 18. novembra lani, izrazila občina. Župan in sodelavci so ob tisti priložnosti tudi opozorili na zaskrbljenost domačinov.