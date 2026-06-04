VREME
DANES
Četrtek, 04 junij 2026
Iskanje
Telekomunikacije

Oddajnika v središču Vižovelj ne bo!

24-metrski oddajnik GSM-R naj bi zrasel na novi lokaciji izven naselja

Sara Sternad |
Vižovlje |
4. jun. 2026 | 16:24
    Oddajnika v središču Vižovelj ne bo!
    Oddajnik GSM-R, ki ga je družba Rete Ferroviaria Italiana za potrebe železnice oz. komunikacijskega sistema načrtovala na železniški postaji v Vižovljah, bodo postavili na novi lokaciji (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Družba Rete Ferroviaria Italiana (RFI) je županu Občine Devin - Nabrežina Igorju Gabrovcu ter tržaški prefekturi sporočila, da spreminja načrt, ki je predvideval namestitev 24-metrskega oddajnika GSM-R, ki ga je za potrebe železnice oz. komunikacijskega sistema načrtovala v Vižovljah, na tamkajšnji železniški postaji. Družba naj bi po novem repetitorsko postajo zgradila na novi lokaciji, in sicer dobrih 900 metrov daleč od prvotno predvidenega mesta, kakor so zahtevali krajani. Antenski stolp bi bil tako zgrajen izven naselja, in sicer v gozdu, nekaj sto metrov pred zavojem proti hišam na robu Vižovelj.

Čeprav je bil prvotni načrt v skladu z veljavno zakonodajo, so pri RFI proučili nadomestno in tehnično vzdržno alternativno rešitev, ki bi bila čim bolj združljiva s potrebami kraja. Na ta način so bili sprejeti pomisleki, ki jih je na sestanku na sedežu tržaške prefekture, 18. novembra lani, izrazila občina. Župan in sodelavci so ob tisti priložnosti tudi opozorili na zaskrbljenost domačinov.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: