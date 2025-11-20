VREME
Oddelek za mlade bralce NŠK nedostopen

Zaradi okvar na električnem omrežju bo knjižnica v Ulici Filzi zaprta do ponedeljka

    Oddelek za mlade bralce NŠK nedostopen
    Oddelek za mlade bralce NŠK v tržaškem Narodnem domu bo zaprt do ponedeljka( Arhiv )
Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice Trst, ki domuje v Narodnem domu v Ulici Filzi, je zaradi odpovedi električnega omrežja nedostopen za obiskovalce. Kot so povedali za Primorski dnevnik, bo knjižnica zaprta vsaj do ponedeljka, ko naj bi težave odpravili tehniki. Do takrat bosta možna rezervacija in prevzem knjižnega gradiva po predhodnem dogovoru. Knjižničarke so za več informacij na razpolago na telefonskih številkah 040/9896153 ali 040/9896151 ter na elektronskih naslovih mladinskioddelek@knjiznica.it ali trst@knjiznica.it.

