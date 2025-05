Odhajajoči prefekt se je spomnil tudi na Slovence

»Posebej bi se rad zahvalil tudi slovenski jezikovni skupnosti in njenim združenjem, s katerimi sem že od samega začetka vzdrževal odnose, ki jih lahko brez težav ocenim kot odlične. Usmerjeni so bili v skupno reševanje morebitnih težav in so vedno temeljili na skupnih evropskih vrednotah ter pristnem prijateljstvu in spoštovanju.«

Tako je Pietro Signoriello, dosedanji tržaški prefekt in obenem tudi vladni komisar za Furlanijo - Julijsko krajino, zapisal v pismu, ki ga je naslovil na mesto. Iz Rima je namreč prišla vest, da se seli na novo službeno mesto na Sicilijo, natančneje v Catanio.

Pogrešal bo tudi burjo

Za Trst velja veliko različnih definicij, je v dopisu spomnil prefekt, njemu pa je najbližja definicija, da je to mesto srečevanj. Signoriello je priznal, da mu je žal zapustiti Trst, v katerem sta se tako on kot njegova družina počutila sprejeta in doma -tudi čez mejo. Poudaril je zato, da bo pogrešal vse, tudi tržaško burjo.