Finančni policisti so v sodelovanju s tržaško prefekturo odkrili 141 nezakonitih prejemnikov izrednega socialnega dohodka, ki so ga uvedli med pandemijo Covida-19 za pomoč družinam v težavah. Gre za tuje državljane, ki so nastanjeni v več azilskih domovih in zavetiščih na Tržaškem. Prejemali so od 400 do 800 evrov mesečno za skupnih 317.940 evrov. Finančni policisti so jim naložili globo. Poleg povračila nezakonito prejetih zneskov tvegajo kazen od 5164 do 25.822 evrov. Osebe, ki so brezplačno nastanjene v zavetiščih v breme državnega proračuna, po zakonu niso upravičene do izrednega socialnega dohodka, sporočajo finančni policisti.