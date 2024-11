Odkrili table z ledinskimi imeni, ki so jih sami ustvarili

»Naj bodo table v opomin tujcem, da živi tu skupnost, ki je kraj oblikovala po svojih potrebah, naj nagovarjajo mlade rodove, naj jih spodbujajo in opozarjajo, od otroških let dalje, da spadajo v točno določen vaški okraj in naj se z njim istovetijo.« Besede Vojka Slavca, domačina in raziskovalca, ki je pred časom objavil knjigo Répǝlce - Boljunec, življenje in jezik nekdaj in danes, so danes pospremile slavje ob odkritju tabel z ledinskimi imeni, ki so jih ali jih še bodo postavili od Lakotišča mimo Krmenke do Boljunca in Gornjega konca, na območju katastrske občine Boljunec.

Vaška skupnost je v sprevodu krenila izpred spomenika padlim in prispela do prireditvenega prostora na Gǝrici, vaškega trga, ki je prav tako kot drugi predeli dobil svojo tablo iz nerjavečega jekla.

Program slovesnega popoldneva sta povezovala vaščana Jasmina Gruden in Ilija Ota, dogajanje pa sta spremljala Godba na pihala Breg in Dekliška vokalna skupina Primorsko. Prva pričevanja so zaupali petošolcem boljunske osnovne šole Frana Venturijina, Večstopenjske šole Josipa Pangerca, ki so v prostem času zbrali pričevanja svojih starejših sorodnikov in sosedov, stare pregovore, zgodbe in celo smešnice v narečju ter jih med poukom obdelali v besedilo tudi s pomočjo objav in esejev. »Od kod ime Velika u’lca? Nekoč je bila glavna v vasi in z njo so bile povezane vse manjše ulice,« so pojasnili številnim vaščanom in drugim obiskovalcem, ki so napolnili Gǝrico.

