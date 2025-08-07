Odločila se je za študij medicine v Ljubljani

Evo Čuk, zlato maturantko znanstvene smeri liceja Franceta Prešerna, smo zmotili med potovanjem z vlakom po Španiji in Portugalski: »S prijateljico sva kupili vozovnico interrail in z vlakom raziskujeva Iberski polotok,« je pojasnila 18-letnica iz Krogelj, ki si je na maturi poleg stotice prislužila še pohvalo, edino na liceju Prešeren.

Z izbiro znanstvenega liceja pred petimi leti je zadovoljna predvsem zaradi učinkovite kombinacije humanističnih in znanstvenih predmetov, ki jih je obravnavala med študijem na višji srednji šoli. »Profesorji so nam posredovali ljubezen do snovi, o kateri so predavali,« je še povedala odličnjakinja.

Evo Čuk čaka oktobra študij medicine na Univerzi v Ljubljani. Bivanja v Sloveniji se veseli, prav tako jo mikajo mednarodne izkušnje in izmenjave, na katere se namerava prijaviti med univerzitetnim študijem.

»V četrtem razredu znanstvenega liceja sem prvo polletje preživela na izmenjavi v Švici. Tam sem usvojila nemščino, znanje francoščine pa bi rada še poglobila in nadgradila,« je razložila zlata maturantka, ki jo nasploh veselijo učenje tujih jezikov, spoznavanje novih kultur in življenje v tujini. Od tod izvira tudi njena strast do potovanj: »Kulture, jeziki in ljudje, to me najbolj veseli.«