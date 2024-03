Odpirajo vrata v prostore, ki so običajno nedostopni

Konec tedna se vračajo 32. spomladanski dnevi sklada Fai, ki tokrat v Trstu odpirajo vrata gradu Basevi in vile Bazzoni, kjer deluje astronomski observatorij INAF, ter glavni sedež tržaške univerze. Kaj si bo letos mogoče ogledati, je z zadovoljstvom predstavila tržaška koordinatorka Eugenia Fenzi. V Trstu se bodo tokrat posvetili znanosti, je na včerajšnji novinarski konferenci izpostavila deželna predsednica Tiziana Sandrinelli. Vsako leto se trudijo, da občanom ponudijo vstop v kraje, ki si jih drugače ne bi mogli ogledati, dodano vrednost pa dajejo mladi ciceroni, to so dijaki višjih srednjih šol, ki se pripravijo in poskrbijo za voden ogled.

Tudi v slovenščini

Tudi letos bo poskrbljeno za obiske v slovenščini. Dijaki Tehniškega zavoda Žige Zoisa bodo radovedneže po prostorih astronomskega observatorija vodili v soboto in nedeljo ob 16. uri. Vodeni ogledi v italijanščini bodo potekali oba dneva od 10. do 18. ure (z zadnjim ogledom ob 17. uri). Za pripravo dijakov je med drugimi skrbela Marina Mai. Letos bo za vodenje skrbelo približno 50 ciceronov, od pandemije dalje pa se je žal zmanjšalo število šol, ki sodelujejo pri tem dogodku, je izpostavila.

Rektorat in pinakoteka

Tako kot ob letošnjih jesenskih dnevih Fai, bo tudi tokrat na stežaj odprla vrata tržaška univerza, ki letos praznuje sto let. Za vodene oglede bo tu skrbela skupina mladih prostovoljcev Fai, ne pa dijaki ciceroni. Tudi tu bodo vodeni ogledi potekali od 10. do 18. ure z zadnjim ogledom ob 17. uri. V nasprotju z jesenskimi dnevi jim tokrat ni uspelo poskrbeti za slovenske oglede, a jih bodo zagotovili v prihajajočih mesecih. Obiski univerze bodo namreč potekali enkrat mesečno do jesenskih dnevov Fai 2024.

Za sodelovanje pri spomladanskih dnevih Fai ni potrebna predhodna prijava, dovolj se je le zglasiti pred vhodom v Grad Basevi (Ulica Tiepolo 11) oziroma glavni sedež tržaške univerze (Piazzale Europa 1). Na vseh lokacijah se bo mogoče tudi včlaniti v sklad Fai.