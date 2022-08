Odpornost trte presenetljiva, vode pa vsako leto manj

Včeraj so v kongresnem centru na 4. pomolu starega pristanišča predstavili izsledke projekta Acquavitis - Inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Projekt, osredotočen na inovativne metode in rešitve za trajnostno rabo vodnih virov v vinogradništvu, se zaključuje danes in ima za sabo obdobje izredne suše, poletne vročine ter naravnih katastrof, ki so človeka privedle do ponovnega razmišljanja o posledicah hitrih podnebnih sprememb. Dogajanje sta uvedla rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda in direktor Kmetijskega inštituta Slovenije Andrej Simončič. Instituciji sta partnerici projekta z videmsko univerzo, Geodetskim inštitutom Slovenije, Kmetijskim gozdarskim zavodom Nova Gorica in Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah. V 32 mesecih so raziskovalci ugotovili, da je odpornost vinske trte večkrat presenetljiva, vode v zemlji vsako leto manj.

