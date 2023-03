Odprtje predora spet preložili

Odprtje predora pri Bombelju so spet preložili. Namesto 21. marca naj bi predor odprli 27. marca. A sodeč po številnih zamudah pri dokončanju del, ki si jih je nakopičil gradbinec Stabile Sac, in nespoštovanju pogodbenih rokov so točne napovedi odveč.

Spomnimo, da so predor zaprli lani maja. Sprva je bilo predvideno, da bodo obnovitvena dela trajala 40 dni. Julija so mestne oblasti napovedale, da bodo vozila skozi predor zapeljala konec oktobra. Tudi ta napoved se ni uresničila. Nato so dejali, da bodo predor odprli 13. marca. A tudi iz tega ni bilo nič. Z vsemi zahtevki za podaljšanje pogodbenih rokov je gradbinec presegel 200 dni.