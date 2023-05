Ob 14.25 je prišlo do prometne nesreče na hitri cesti med Škednjem in sedmim pomolom, v kateri sta bila soudeležena tovornjak in avtomobil suzuki vitara. V avtomobilu sta se vozili dve odrasli osebi in dva mladoletnika, ki so jih odpeljali v bolnišnico brez hujših poškodb. Vzroke nesreče še preiskujejo, je pa zaradi nje prišlo do nekaj nevšečnosti v prometu, saj so morali ta odsek hitre ceste za več kot 45 minut zapreti za promet.