Odštevanje dni do koncerta Robbieja Williamsa

Odštevanje dni do četrtka, ko bo na stadionu Nereo Rocco nastopil britanski pop zvezdnik Robbie Williams, se je začelo. V sklopu turneje Britpop Tour - Robbie Williams Live 2025, ki se je začela 31. maja v Edinburgu, bo glasbenik nastopil na Irskem, v Franciji, Nemčiji, Španiji, na Švedskem, v Grčiji, Bolgariji, Litvi in Latviji - edina italijanska etapa pa je v Trstu. Ne čudi torej vest, da je koncert razprodan in da mu bo na tržaškem dogodku, ki se vključuje tudi med večje prireditve projekta GO! 2025&Friends, prisluhnilo 28 tisoč ljudi.

Na dan koncerta se bodo vrata stadiona za javnost odprla ob 16.30, koncert pa se bo začel ob 21. uri.

Projekt velikih mednarodnih koncertov sega v leto 2019, konkretno pa se je udejanjil šele s koncertom Maneskin leta 2023, sta povedala organizatorja koncerta Luigi Vignando in Luca Tosolini (VignaPR in FVG Music Live), ki sta z Deželo FJK in Občino Trst od časov Springsteena in Pearl Jamov pogrešala kaj več.

Na stadion so od torka vozili tovornjaki s talnimi oblogami in železjem. V petek so se delavci lotili postavljanja odra, ki bo nared danes. Prav tako danes se bo iz Avstrije pripeljala produkcijska ekipa britanskega pevca, ki je v soboto nastopil na Dunaju, in bo postavila video, zvočni in svetlobni sistem. »V sredo bomo na igrišče položili posebna tla, ki bodo zaščitila travnato površino pred občinstvom,« sta nadaljnje korake naštela Vignando in Tosolini.

Družba Trenitalia je ob tej priložnosti okrepila železniške povezave: dodatna dva vlaka bosta vozila v noči med 17. in 18. julijem (na relaciji Trst-Portogruaro in Trst- Sacile), kar bo 2000 poslušalcem brez avtomobila omogočilo povratek domov v poznih urah; poseben avtobus bo povezoval stadion z železniško postajo.

Kdor se namerava na koncert pripeljati z avtomobilom, naj ve, da velja v neposredni bližini stadiona več prepovedi parkiranja in ustavljanja že danes. Na dan koncerta bodo od 12. ure zaprte za promet ulice Valmaura, Miani in Palatucci.