Odvetniki prejeli medicinsko-pravno poročilo: Liliano Resinovich naj bi ubili

Medicinsko-pravno poročilo je jasno: Liliano Resinovich naj bi po mnenju izvedencev sodne medicine nekdo umoril in naj torej ne bi šlo za samomor. Že včeraj smo poročali, da naj bi 63-letno Tržačanko po neuradnih informacijah neznanci pred dobrimi tremi leti zadušili. Forenzična antropologinja Cristina Cattaneo, entomolog Stefano Vanin in izvedenca sodne medicine Stefano Tambuzzi ter Biagio Eugenio Leone so po raziskavah na truplu pokojnice ugotovili, da naj bi jo res nekdo umoril. 63-letno Tržačanko, ki je izginila decembra 2021, so 5. januarja 2022 so v Svetoivanskem parku našli mrtvo, spravljeno v veliki vreči za smeti

Danes zjutraj so odvetniki Paolo Bevilacqua, ki zastopa soproga pokojnice Sebastiana Visintina, Nicodemo Gentile, zastopnik njenega brata Sergia Resinovicha, in Federica Obizzi, zastopnica nečakinje Veronice Resinovich dobili vpogled v 200 strani dolgo poročilo, ki ga zdaj preučuje tržaška tožilka Ilaria Iozzi.