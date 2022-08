Odvzeli tri vozniške in naložili 5497 evrov globe

Policisti so v noči na soboto v Trstu v sklopu poostrenega prometnega nadzora odvzeli tri vozniška dovoljenja in naložili 5497 evrov globe. Od 18 voznikov, ki so opravili alkotest, so bili štirje pozitivni. Dva od teh so prijavili državnemu tožilstvu, med njima moškega, ki je imel v krvi občutno več kot 1,5 grama alkohola na liter. Dva sta bila voznika začetnika. Eno vozilo so zasegli.

Policisti so med drugim prijeli voznika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Njemu in lastniku avtomobila so naložili skupnih 5497 evrov globe, avtomobil pa so zasegli za tri mesece.