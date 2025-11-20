VREME
Četrtek, 20 november 2025
Ogenj uničil pet vozil

Gasilci so ponoči dvakrat posredovali v Ulici Campanelle

Spletno uredništvo
Trst
20. nov.. 2025
    Ogenj uničil pet vozil
    Prizorišče enega od dveh nočnih požarov v Ulici Campanelle (FOTODAMJ@N)
Tržaški gasilci so danes ponoči dvakrat posredovali v Ulici Campanelle, kjer je gorelo več avtomobilov. Prvič so v bližini stavbe s hišno številko 166 pogasili požar, ki je zajel dva avtomobila. Med drugim posredovanjem v bližini stavbe s hišno številko 257 pa so pogasili ogenj na dveh avtomobilih in kombiju. Vsa vozila so bila parkirana. V obeh primerih je nastala velika gmotna škoda, ogenj je povečini uničil vozila.

Prizorišče drugega od dveh nočnih požarov v Ulici Campanelle (FOTODAMJ@N)
Prizorišče drugega od dveh nočnih požarov v Ulici Campanelle (FOTODAMJ@N)

Gasilci so ponoči posredovali še v stanovanjskem vrtu v Ulici Valmaura, kjer se je vnelo rastilnje.

