Ogenj uničil pet vozil

Tržaški gasilci so danes ponoči dvakrat posredovali v Ulici Campanelle, kjer je gorelo več avtomobilov. Prvič so v bližini stavbe s hišno številko 166 pogasili požar, ki je zajel dva avtomobila. Med drugim posredovanjem v bližini stavbe s hišno številko 257 pa so pogasili ogenj na dveh avtomobilih in kombiju. Vsa vozila so bila parkirana. V obeh primerih je nastala velika gmotna škoda, ogenj je povečini uničil vozila.