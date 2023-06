OGS prejel srednjeveški pečat Občine Trst

Po uspešni in odmevni letošnji ekspediciji Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS na Antarktiki, so bili njeni glavni protagonisti danes nagrajeni še s srednjeveškim pečatom Občine Trst. Župan Roberto Dipiazza je v reprezentančnem salonu Mestne hiše sprejel predsednika inštituta Nicolo Casaglija, njegovo generalno direktorico Paolo Del Negro, direktorja ladijske infrastrukture Franca Corena in kapitana ladje Laura Bassi Franca Sedmaka. Na svečanem srečanju je beseda tekla zlasti o rekordu, ki ga je dosegla ladja. Z njo je namreč kontovelski kapitan zaplul najjužneje, kar je kadarkoli doslej komu uspelo. Pred tem so rekord v rokah držali Francozi.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.